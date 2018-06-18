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"Главный эфир" расскажет о главных событиях недели
Это "Главный эфир", и мы находимся в самом сердце главного спортивного сооружения страны - обновленного стадиона "Динамо". Совсем скоро мы станем свидетелями такого долгожданного его открытия. Тем временем, конечно, сердца футбольных болельщиков сейчас и так замирают от восторга - в России стартовал чемпионат мира. Конечно, многие белорусы на этом турнире переживают именно за наших восточных братьев.
Кстати, интересно сложились и звезды дипломатического протокола: именно в день важнейшего матча сборной России против Египта Владимир Путин прилетит в Минск для того, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. И правда - повод поболеть за удачный исход и на спортивном, и на политическом поле.
Если быть до конца честными, даже самая далекая от футбола домохозяйка нет-нет да и бросит взгляд на экран телевизора - как не оценить спортивное шоу мирового масштаба. Просто есть такие вещи, которые так или иначе любят все.
Вот он - еще один пример и кандидат на высочайшее место в рейтинге всенародных предпочтений. Как может не нравиться шоколад? На сладкое и в нашей программе мы расскажем о презентации бренда "Президент. Эксклюзив". Его, к слову, уже знают далеко за пределами нашей страны. Ровно неделю назад Глава государства презентовал такой шоколад Председателю КНР.
В общем, ищите на прилавках! Доступные каждому презенты президентского уровня.
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