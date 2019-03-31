"Главный эфир" расскажет о главных событиях недели

Весной каждый день - самое время, чтобы сеять семена будущего. Касается и это хлеба, и перспективных проектов, иногда даже политики целых стран. Чтобы всходы стали щедрым, богатым урожаем, нужно с самого начала ежедневно и кропотливо работать.



И работа идет. Не удивляйтесь, но сегодня на этой улице в центре Минска как раз посевная. Бюллетени в урну, как зерно в борозду, опускают на участке для голосования в посольстве Украины. Над будущими совместными проектами трудятся в посольстве России. Да и в других посольствах дипломаты и экономисты приближают будущее в эти весенние дни.



Каким будет это будущее для Украины? В перипетиях этой предвыборной кампании самым ценным аргументом оказалось рациональное зерно. Спокойно выбрать свой путь развития - это то, что больше всего хочется пожелать сегодня нашим братьям.



Тем временем в Беларуси, конечно, с интересом наблюдают за соседними полями политических сражений. Но не забывают и о своих полях. Профессионалы-аграрии нашей страны начали массовый сев ранних яровых. На очереди другие культуры. И каждый следующий день весны, лета, осени уже ждет работа на земле, которой столь славны наши люди. О них, простых людях труда, тоже обязательно сегодня расскажем.



Но не бывает же, чтобы над полем только чистое небо. Вовремя подмечать недостатки, жестко критиковать, делать самые серьезные выводы при работе на полях, а также и на фермах, в цехах, в кабинетах, - все это тоже значит заботиться о будущем. Вносить свою лепту, свое рациональное зерно в дело общего урожая.



Это "Главный эфир", и сегодня, не избегая громких и острых тем, мы, Иван Эйсмонт и Виктория Сенкевич, расскажем и покажем все самое главное.



До зернышка разберемся в информационном поле.