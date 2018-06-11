"Главный эфир" расскажет о главных событиях недели

Это "Главный эфир", и это самый жаркий сезон. Причем не только потому, что на улице лето. Просто такого количества глобальных информационных поводов, как на этой неделе, не было уже давно. Смотрите сами: в то время как G7 в формате шесть против одного критикует США за развязанную торговую войну, страны большой "шанхайской восьмерки", в том числе и с нашим участием, в Китае думают, как вместе получить максимум выгоды от реализации проектов на Шелковом пути.

Путь этот, конечно, сложный. Поэтому никто без дела не прохлаждается. И вот уже Европейский банк реконструкции и развития заявляет о своем деятельном интересе к проектам Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". О большой общей политике сегодня обязательно поговорим.

А еще уже традиционно в начале лета - о новых возможностях сферы АПК. На этой же неделе под Минском гостеприимно открыла двери выставка "Белагро-2018". Более 500 фирм из почти трех десятков стран, и у каждого своя эксклюзивная формула успеха на мировом торговом поле.