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"Главный эфир" расскажет о главных событиях недели
Это "Главный эфир", и это самый жаркий сезон. Причем не только потому, что на улице лето. Просто такого количества глобальных информационных поводов, как на этой неделе, не было уже давно. Смотрите сами: в то время как G7 в формате шесть против одного критикует США за развязанную торговую войну, страны большой "шанхайской восьмерки", в том числе и с нашим участием, в Китае думают, как вместе получить максимум выгоды от реализации проектов на Шелковом пути.
Путь этот, конечно, сложный. Поэтому никто без дела не прохлаждается. И вот уже Европейский банк реконструкции и развития заявляет о своем деятельном интересе к проектам Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". О большой общей политике сегодня обязательно поговорим.
А еще уже традиционно в начале лета - о новых возможностях сферы АПК. На этой же неделе под Минском гостеприимно открыла двери выставка "Белагро-2018". Более 500 фирм из почти трех десятков стран, и у каждого своя эксклюзивная формула успеха на мировом торговом поле.
Здесь тебе и техника, и сельхозпродукция, и в то же время горячие дебаты на актуальные для всей планеты вопросы. Например, как совместить все растущие потребности человечества в продуктах питания и уменьшение влияния агросектора на мировую экологию? Не решим в самом скором времени - жарко от повышения мировой температуры придется всем и в прямом смысле слова.
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