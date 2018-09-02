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"Главный эфир" расскажет о главных событиях недели
Это "Главный эфир", и сегодня мы начинаем программу сразу с главной цифры недели. Один миллион сто тысяч школьников уже завтра сядут за парты по всей стране. И, стоит отметить, впервые за десять лет школьников в Беларуси больше миллиона! В том числе и за счет первоклашек: 110 тысяч - ровно десятая часть накануне пришла на свой первый урок.
Но простым математическим делением вопросы распределения учеников по альма-матер не решить. Каждый год в Беларуси открывают 2-3 новые школы, и 2018 год не исключение. Мы сейчас находимся в единственной столичной новостройке в микрорайоне Малиновка. Еще по одной открыли в Бобруйске и в деревне Лесковка Минского района.
Кажется, обычные хлопоты, но все-таки нынешний День знаний - особенный праздник. По всей стране его приурочили к Году малой родины. Начиная от Главы государства и заканчивая рядовым белорусом - все, для кого дороги свои корни и своя личная история, постарались побывать там, где родились и выросли. Тема первого урока в нашей стране "Мне выпала шчасце тут нарадзiцца".
Уроки международной истории, кулинарные мастер-классы и культурные нити традиционно первого сентября все крепче связывают Беларусь и Грузию. Четвертая ежегодная "Тбилисоба" поделилась с нами неповторимой атмосферой солнечной Грузии, которая в этом году отмечает 100-летие своей независимости.
Чем не повод узнать если не все, то главное: путешественники рассказывают, как покорить Казбек и сплавиться по горной реке, специалисты другого профиля подготовили гид по грузинскому вину и деликатесам. А путевку в Грузию можно оформить прямо на фестивале. И все это с подачи мэра Тбилиси с легендарным футбольным прошлым Кахи Кладзе и в унисон с эталоном мирового джаза Нино Катамадзе.
Судя по всему, среди нот "Главного эфира" сегодня мы услышим не только первый звонок.
И по традиции увидим только самые важные новости и горячие факты.
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