"Главный эфир" расскажет о значимых событиях недели

"Главный эфир" этой недели начинается в центре главного праздника белорусской столицы! День города - это всегда массово, громко, интересно и красиво. А на этот раз еще и очень спортивно! Любители здорового образа жизни предсказуемо оккупировали Дворец спорта. Здесь только полезные развлечения на любой вкус: по Свислочи - парусная регата, на берегу - забеги на роликах и выступления борцов и каратистов. И как без уже традиционного и такого зрелищного международного турнира по силовому экстриму!

В нетрадиционных номинациях на открытие года претендует дебют "Праздника хорька". Его организовали в парке Челюскинцев. Да и вообще, такое чувство, что каждый уголок белорусской столицы буквально пронизан вот этой доброй атмосферой. Конечно, на улицах в этот день можно встретить и множество знаменитостей: спортсменов, актеров, политиков. Самое активное участие в празднике принял и Глава государства, и об этом мы тоже обязательно расскажем сегодня в программе.

Не обойдемся и без урожайной ноты, тем более, повод-то какой! Параллельно с нашими аграриями, которые трудятся на уборке такой важной в этом году кукурузы, почти в тысяче километров к югу приступили к работе на особом поле. Весной этого года участок недалеко от Кишинева получил статус президентского! Лидеры Беларуси и Молдовы в апреле лично засеяли его кукурузой, и вот настало время уборочной. Оценим урожай вместе!

Кстати, заняв свою резиденцию, Президент Молдовы Игорь Додон тоже создал там небольшое хозяйство. А то, что Александр Лукашенко выращивает на своем подворье серьезный ассортимент - от картошки до арбузов, известно уже давно. Как раз на неделе кипела основная работа по уборке. Традиционно, по поручению белорусского лидера, большинство урожая отправится в детские дома и дома-интернаты.