"Главный эфир" в новом здании Верховного суда Беларуси

В каждой стране есть они - всем знакомые, знаковые сооружения. Как раз именно из них и строится то, что называют официальным обликом.



С первой половины 90-х Беларусь политическая ассоциируется со зданием парламента. Чуть позже визитной карточкой официального Минска стало и здание Администрации Президента. Сегодня особый символ республики - это, конечно, Дворец Независимости.



Он, наш Дворец, здесь совсем недалеко, через дорогу от здания, где я сейчас нахожусь. Мы в новом Верховном суде Беларуси. Это дом, где прописались закон и справедливость. Таким образом, справедливо заметить, теперь все три ветви государственной власти имеют свои не только красивые и прочные, но и надежные архитектурные ассоциации.



Кстати, если подмечать, то в очертаниях этого красивого, надежного, прочного дома закона можно увидеть знаменитые весы Фемиды. Это символ справедливости, о котором не только в этом здании на неделе говорили неоднократно. И по разным поводам. На совещании у Главы государства тема поднималась из-за перекосов в развитии регионов.



Какая она, матрица задач страны и отдельных новых руководителей? Как по все тем же принципам справедливости выровнять качество жизни в стране? Искать ответы будем сегодня вместе в "Главном эфире". Хотя конечно, вопрос справедливости - это не вопрос только одной взятой недели, одного месяца или даже года. Для этой темы нет временных рамок.



А вот какими событиями запомнились именно уходящие семь дней, расскажем прямо сейчас.