14 % супружеских пар в стране бесплодны. Для них специалисты предлагают ЭКО, пока на платной основе

Для Беларуси одним из самых непростых аспектов является демография. Это вопрос будущего. Будущего и нашей государственности, нашей национальной идентичности. Так наш Президент говорил во время недавнего Послания народу и парламенту. В прошлом году в Беларуси родились более 90 тысяч малышей. И радует то, что женщин, которые становятся мамами во второй раз, уже больше чем тех, которые рожают впервые.



Но вместе с тем 14 % супружеских пар останавливает фактор бесплодия. Одним из направлений его экстракорпорального лечения является ЭКО. Белорусы при необходимости проведения такой процедуры могут брать льготные кредиты. В прошлом году их получили 680 пар. По предварительным расчетам экспертов, если все же появится в нашей стране возможность бесплатной попытки ЭКО, ей могут воспользоваться около тысячи семей в год. Сейчас специалисты детально прорабатывают этот проект.



О демографии и репродуктивных технологиях в целом мы поговорили с главным специалистом по акушерству и гинекологии Минздрава Юлией Савочкиной (видео).

