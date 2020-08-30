Главы Беларуси и России договорились о личной встрече в Москве в ближайшее время

Обстановка вокруг Беларуси стала одной из тем телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. Он состоялся сегодня. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. Главы государств обсудили также наиболее актуальные на сегодня вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри Беларуси. Главы государств договорились о личной встрече в ближайшее время. Она, в частности, состоится во время визита Александра Лукашенко в Москву.

