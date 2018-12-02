Гомель отпраздновал 75 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

На неделе Гомель отпраздновал ровно 75 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Войска вермахта оккупировали областной центр более чем на два года, создав мощную линию обороны: город был важнейшим железнодорожным узлом и сильнейшим опорным пунктом противника на полесском направлении.

Бои шли кровопролитные. Красная армия вечером 25 ноября 1943 года подошла к Гомелю. В донесении военного совета командующему Белорусским фронтом Константину Рокоссовскому от 26 ноября сообщили, что в 9:30 утра войска армии "овладели областным центром БССР городом Гомелем, крупным узлом коммуникаций и важным опорным пунктом обороны немцев". Активное участие в освобождении Гомеля принимали партизаны Гомельского и Полесского соединений.

Съемочная группа "Главного эфира" побывала на месте боев 75-летней давности вместе с разведгруппой Музея Великой Отечественной войны и обнаружила фрагменты легендарного танка Т-34-76. О его истории и роли в нашей победе - следующий репортаж Ксении Лебедевой.

Все началось с архивных военных документов, так называемых боевых донесений, в которых было сказано о семи пропавших экипажах танков в период Великой Отечественной в ноябре 1943 года под Гомелем.

Чтобы достать фрагменты истории, документами в таком деле ограничиться нельзя. Главный источник - люди, которые могут об этом рассказать и показать локации, где шли бои, находились захоронения солдат и техники, - таких все меньше. И история уходит вместе с ними.

Кузьминична проводит по своим владениям. Рассказывая о своем дворовом музее в шаговой доступности и кладбище у дома.

Ужасы войны Варвара Григорьевна прочувствовала на себе - ей 92 года. Вспоминает, как с сестрой и матерью убегали из горящего дома, как подруга погибла во время артиллерийского обстрела. О застрявших танках говорит: не легенда - были.

Владимир говорит, что с возрастом отношение к событиям того времени меняется. К ним начинаешь относиться внимательнее, ценить мирное небо, под которым живешь. С оглядкой на события, происходящие на международной арене и даже в соседней Украине, - вдвойне.

В ноябре 1943 года здесь, в деревне Золотой Рог, проходили бои по освобождению Гомеля. Согласно документам, участвовали и танковые полки. В результате вернулись не все. Но два года назад уже внуки свидетелей войны передали рассказы бабушек и дедушек о том, где стоял один из потерянных танков. Провели разведку, в результате обнаружили фрагменты легендарного Т-34.

Это самая известная советская боевая машина и один из самых узнаваемых символов Второй мировой войны. По мнению специалистов и военных экспертов, именно он оказал огромное влияние на исход и на дальнейшее развитие мирового танкостроения.

Т34 приняли на вооружение 19 декабря 1939 года. Уже к началу войны советский танк имел абсолютное превосходство над техникой противника. В два раза лучше защита от поражения вражеским орудием, по маневренности и скорости передвижения превзошел более чем на треть. Эффективность поражения цели выше 20 %.

Поэтому все свои силы немецкие разработчики пустили на создание оружия против "тридцатьчетверки". При этом техника абсолютно уступала в удобстве работы экипажа и эксплуатации.

Машина, которую обнаружили в деревне Золотой Рог, - средний танк Т-34-76 образца 1941 года с литой башней - находка редкая. Машину отличали передовые решения: применение дизеля, индивидуальная подвеска всех колес, укрепленный бронекорпус. Одна пушка калибра 76,2 мм и два пулемета; масса в снаряженном состоянии - 28 т; максимальная скорость - 53 км/час; 12-цилиндровый двигатель мощностью 500 лошадей.

Несмотря на фрагментарность легендарной боевой машины, находка уникальная. Ведь найдена значительная часть деталей. Как ни странно, благодаря подрыву в 1943 своими же более 40 % его частей сосредоточены на небольшом расстоянии друг от друга. Такие случаи редки.