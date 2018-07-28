Гомельчанин вырезает из дерева оригинальных рыб

А известные белорусские художники пишут на них свои картины. На счету мастера уже около тысячи работ. Часть находится в частных коллекциях в Беларуси и за границей. А самые оригинальные превратили комнаты квартиры в выставочную галерею. В ней побывала Анна Ковалева и увидела, как создаются уникальные для Беларуси произведения искусства (видео).