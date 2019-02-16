Госавтоинспекция проводит рейд по нарушениям правил парковки в Минске

Для эффективности используют прибор фотофиксации. "ПаркРайт" позволяет автоматически сканировать номера автомобилей, припаркованных не по правилам. Под особым контролем площадки в центре города и около торговых центров.

При помощи системы "ПаркРайт" в прошлом году в Минске зафиксировано 9 с половиной тысяч нарушений правил парковки. Штраф за это - 25 с половиной белорусских рублей. Повторно в течение года - вдвое больше.