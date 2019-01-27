Государство заинтересовано воспитать и вырастить профессионалов своего дела

Как воспитать и вырастить профессионала своего дела, и почему данный вопрос сегодня так волнует государство? Работа эта кропотливая и, кажется, не останавливается ни на миг. Ведь не зря говорят: век живи - век учись. Сперва в семье, в школе закладывается основа всех наших будущих успехов и достижений. Колледжи, университеты делают из нас высококлассных специалистов, далее - отшлифовка знаний и применение их на практике. Через год-второй мы уже сами готовы привнести что-то новое в систему, развиваться дальше и делиться опытом с подрастающим поколением, получать ученые звания и степени и, возможно, из рук Президента, как те 20 (ныне докторов наук и профессоров), которые в конце рабочей недели были приглашены во Дворец Независимости.

Или выбрать работу госуправленца и думать, как улучшить, в первую очередь, не свою жизнь, а тех, по сути, кто тебя нанял, - простых белорусов. С государственных служащих спрос самый высокий - от них зависит не просто реализация многих масштабных проектов, но и в целом развитие страны и благополучие каждого из нас. Своего рода свод правил и принципов работы чиновников сейчас разрабатывают - проект документа в деталях обсуждали на неделе.

Независимо от того, кто в какой профессии себя реализовывает, все строится на том "моральном", "ценностном", "гражданском" фундаменте, который был заложен еще в детстве. И благодаря поддержке, которую мы чувствуем со стороны родных, коллег, педагогов, государства. Как эта система выстроена в нашей стране - Вероника Бута продолжит.

Талантливые кадры

Еще полгода назад она сама пела в хоре и была студенткой Белорусской государственной академии музыки. А сегодня ее миссия - управлять оркестром из голосов, наладить каждый "инструмент" таким образом, чтобы получилась гармония. Занятие с женским хором младших курсов проходит в Малом зале имени народного артиста СССР Виктора Ровдо. Преемственность поколений, а точнее, хоровиков из академии, особенно чувствуется.

По взмаху ее кисти пели и поют не только дамы, но и господа с мировым именем. В частности, камерный хор Московской консерватории. В прошлом году Анна стала лауреатом престижного Международного конкурса хоровых дирижеров имени Тевлина в Москве. Выступила на легендарной сцене, где давал концерты Чайковский. Состязание хормейстеров проводится раз в 3 года. Пришлось заучивать наизусть 15-минутные партитуры, учить латынь. Белорусская школа и здесь отличилась.

Каждый день начинается с дороги - в Минск приезжает из родного города Смолевичи. И каждый день она знает, для чего она проделывает этот путь, в том числе и профессиональный. Анна - обладатель Гранд-премии Спецфонда Президента. А вместе с этим, звания лауреата фонда, свидетельства, нагрудного знака и самое главное - у нее есть поддержка и стимул идти вперед. И такой стимул каждый год получают сотни талантливых специалистов. Каждый год количество молодежи, которую поддерживает Президентский фонд, растет, потому что белорусская земля богата на таланты.

Ольга тоже мечтала быть певицей или музыкантом и даже окончила школу по классу гитары и фортепиано, танцевала в народном ансамбле. Но решила продолжить семейную традицию и ушла в медицину. Штудировала книгу за книгой, перерешала сотни тестов.

Примерно с такими же эмоциями девушка поступает в (уже ставший для нее вторым домом) медуниверситет. 100 баллов, говорит Ольга, открывают не просто любые двери любого вуза, они открывают большие перспективы.

Медуниверситет, в котором Ольга уже даже преподает, далеко не последняя цель, которую ей предстоит достичь. Амбициозная молодая девушка еще заявит о себе и впишет свое имя в историю белорусской медицины.

Возможно, Ольга со временем для реализации своего проекта даже сможет рассчитывать на Президентскую стипендию. Как в этом году, ее будут получать 80 аспирантов - молодых и талантливых исследователей, в чьих руках будущее белорусской научной школы. И спустя годы все они пополнят научную элиту нашей страны. Как в минувшем году сделали это 50 докторов наук, почти столько же профессоров, полтысячи кандидатов и четыре сотни доцентов.





Все эти люди представляют совершенно разные сферы. Но их открытия - это не проект на бумаге, это реально работающие технологии и методики.

Два десятка человек, как позже скажет Президент, "лучшие из лучших". Из рук Главы государства накануне профессионального праздника - Дня белорусского ученого, который отмечают в стране сегодня - получают дипломы доктора наук и аттестаты профессора. Это люди, чьим интеллектом белорусские достижения (от медицины, сельского хозяйства и физики до информационных технологий и преподавания) превращаются в ценный ресурс.

В свое время в Беларуси настояли на сохранении госсистемы присвоения ученых степеней и званий. Пересмотрели механизм и выстроили работу так, что сегодня все реже и реже в диссертациях появляется намек на плагиат.

Белорусские научные разработки

Белорусские автомобиль, мотоцикл, троллейбус с приставкой электро-, беспилотный БелАЗ… Отечественная научная мысль простирается далеко за пределы страны, даже в космос. Меркурий теперь исследует аппарат с нашими защитными экранами. Белорусские разработки используют и все российские космические системы. Круглогодичная Антарктическая полярная станция. Лекарство от рака и ВИЧ. Или союзный проект, цель которого - научить коз давать молоко, которое сравнимо с женским грудным. То, что сегодня происходит в НАН Беларуси, известный российский журналист Сергей Брилев в конце минувшего года назвал и вовсе наукой 22-го века.

К концу года Александр Лукашенко предупредил: он спросит о результатах развития электротранспорта в стране - медлить нельзя. Принял приглашение посетить Республиканский центр детской нефрологии и заместительной почечной терапии, который он открывал 14 лет назад. И пообещал проверить слух белорусских чиновников, а то на местах плохо слышат его поручения, в том числе и в вопросе искоренения коррупции в стране: Президент напомнил о резонансных случаях взяток в самом святом - в медицине.

Шутки шутками, а главное, говорит Президент, чтобы наши люди не вынуждены были за помощью ехать за границу. Профильный доктор Людмила Макарина-Кибак заверила: результаты белорусских врачей в этом направлении известны во всем мире. Помогут и чиновнику, и рядовому белорусу.

Большинство диссертаций в научной сфере сегодня по-прежнему посвящены медицине, машиностроению, в лидеры выбивается и IT-сфера. Выдержки по некоторым из работ презентовали лично Президенту: своего рода еще одна защита работы. Новая жизнь вторсырью, другие схемы высадки лесов, высокие технологии, уникальные методы лечения. Александр Лукашенко вникал в каждый вопрос. Нет, не для того, чтобы "завалить" отвечающего. Чтобы ориентировать каждого ученого на главный принцип их будущих работ: не делать проекты ради званий. А на коммерческие рельсы ставить даже фундаментальную науку. Все должно внедряться в жизнь и работать.

И если в прикладных науках результаты работ оценить просто - окупаемость проекта, заработанные деньги, увеличение производительности, вклад гуманитариев, на первый взгляд, и не заметен. Но это лишь на первый взгляд.

Взволнованная тем, что вскоре ей предстояло получить признание заслуг лично из рук Главы государства, Татьяна Николаевна Дасаева немного успокаивается, когда видит, что практически половина журналистов, работающих в этот день во Дворце Независимости, это ее выпускники. И снова чувствует себя как дома на журфаке БГУ.

Не менее профессионально, только в другой области - ветеринарии - работают Ирина и Марина Денисенко - сестры-близнецы. И ими тоже гордятся их педагоги. Во-первых, успешно работают по специальности, во-вторых, еще и родное хозяйство поднимают. На двоих - общий день рождения и общее дело жизни. Окончили Гродненский аграрный университет. Правда, распределение в разные области дороги сестер развело. Марину привело ближе к столице - в сельхозпредприятие Минского района, Ирину - на малую родину - в Мозырский район. Через несколько лет их дороги снова соединятся. И сестры станут коллегами дома.

Ирина пришла с перспективными идеями, предложениями использовать более эффективные вакцины. Начальство пошло навстречу, и хозяйство позже увидит результаты. Ее сестра уже дослужилась до начальника. Сегодня под ее опекой 5 молочно-товарных ферм и почти 540 тысяч животных.

Искать свой путь в жизни заставляет бездорожье. А если "подъемные" дали, зарплатой не обижают (сестры называют цифру почти в две тысячи), да еще и с жильем помогают, такому бездорожью даже столичный житель позавидовать может.

Молодежь - это наше завтра

О том, что посеешь, то и пожнешь, в стране понимают. Молодежь - это наше завтра, им предстоит дальше строить то, что Беларусь кирпичик за кирпичиком выстраивает почти три десятка лет, бережно охраняя независимость и суверенитет. И параллельно с профессиональными навыками важно прививать ценности духовные, этические. И нет, не столько заманчивыми пряниками в виде квартиры или зарплаты, хотя, конечно, тоже приятно и тоже нужно. Полноценное развитие человека, гражданина куда более многогранно.

С нового учебного года в Беларуси реализуют новый образовательный проект "ШАГ". По-другому - "Школа активного гражданина". Когда ребята устраивают настоящие дебаты о жизни и развитии страны, совсем не по-детски интересуются актуальными темами, задают острые вопросы гостям урока. А это самые разные люди. От известных спортсменов, актеров, журналистов до депутатов и чиновников.

Каждый месяц - новый тематический "ШАГ", в январе - уже пятый. Затрагивают темы, на которые больше принято говорить во взрослом обществе: национальное самоопределение, уроки прошлого, возможные модели экономического развития страны, трудоустройство и даже пенсии. Для некоторых из ребят такие встречи станут "ШАГом" на пути к госслужбе.

Большое внимание подготовке госуправленцев

Большое внимание в стране уделяется подготовке госуправленцев. И, бесспорно, главная кузница кадров для государственного аппарата - это Академия управления. С нового учебного года здесь полностью перестроили систему обучения. Для людей, кто несет, по сути, ответственность не столько за свою судьбу, сколько за судьбу отдельной отрасли и страны в целом, кроме качеств профессиональных, конечно, важен идеологический стержень. Это сродни военной службе. Отсюда такое пристальное внимание как к подготовке, так и к организации работы управленца.





Попасть в кадровый реестр Президента непросто, отбор самый тщательный - по ошибке туда не берут, но и спрос затем с этих людей не меньший. Ведь от управленцев зависит не просто реализация многих масштабных проектов, но и в целом развитие государства. А потому такое пристальное внимание к проекту закона "О государственной службе" - документ в деталях обсуждали в начале недели.

Разрабатывать нормы и принципы работы госаппарата доверили лицам не заинтересованным - экспертам и ученым, которые преимущественно на государственной службе не заняты. Конечно, повышать имидж госуправления нужно. Но не путем "коврижек", упреждает Президент.

Одно из требований Президента - документ должен включать в себя даже этические аспекты поведения чиновников: от публичной работы с гражданами до публичных выступлений в социальных сетях. Обещают прописать, в том числе нормы антикоррупционной направленности. Служебная необходимость - быть мобильным, сегодня без этого никуда, а потому ротации на местах быть. Впрочем, это не итоговая версия закона. По итогам обсуждения Президент поручил доработать документ в спокойном режиме. Но фундамент проекта - моральные принципы и устои - останутся.