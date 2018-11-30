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Гродненская область ввела в строй первую биогазовую установку
Электроэнергия экологически чистая. Гродненская область ввела в строй первую биогазовую установку, работает она на отходах жизнедеятельности животных. Реализация проекта стала возможной благодаря привлечению зарубежных и белорусских инвестиций. В результате за сутки станция будет вырабатывать до 24 мегаватт электроэнергии, а хватит этого на целый поселок. О перспективах зеленой энергетики - Юрий Корнелович.
Равно год и около 10 миллионов рублей потребовалось литовскому инвестору, чтобы реализовать проект строительства биогазовой электростанции. Щучинский район был выбран неслучайно. Здесь активно развивается животноводство, вводятся молочно-товарные комплексы, а значит, проблем с сырьем не возникнет. Именно отходы жизнедеятельности животного - основной компонент для выработки экологических киловатт.
Принцип работы такой электростанции простой. Из отходов выделяется газ метан, который при сгорании в специальной установке и вырабатывает киловатты электроэнергии. Руководитель операционного блока Дайнюс Петкевичус технологию изучил досконально. Признается, все процессы полностью автоматизированы, участие человека минимальное, а работает биогазовый комплекс круглые сутки без перерыва. Местное хозяйство от соседства с биогазовой станцией также имеет выгоду. Отходы жизнедеятельности животного сразу идут на переработку. За год установка будет потреблять почти 60 тысяч тонн сырья.
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