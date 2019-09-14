Все виды операций на сердце, полная реабилитация и онлайн-консультирование пациентов в отдаленных районах. Гродненский областной кардиоцентр четвертый год признается лучшим в Беларуси в оказании кардиологической помощи. Как медики помогают решить сердечные проблемы - в репортаже Юрия Карнеловича.

Пенсионер Николай Поляков сегодня в бодром настроении. Готов хоть сейчас выйти на прогулку. Трудно представить, что всего несколько дней назад ему сделали сложную операцию на сердце. Почти пять часов хирурги боролись за его жизнь. Благодаря профессионализму медиков мужчина быстрыми темпами идет на поправку.

Самые сложные операции на сердце десятками за день делают врачи Гродненского кардиологического центра. За восемь лет существования медицинское учреждение стало одним из лучших в Беларуси. Высокотехнологичное оборудование и своя школа кардиохирургии позволили лечить практически все патологии сердца.

Сегодня Гродненский кардиологический центр - это современное медицинское учреждение, где работают высококвалифицированные врачи. За год здесь проводят более двух с половиной тысяч операций, в том числе около пятисот на открытом сердце. А за консультацией к гродненским кардиохирургам обращаются коллеги из всей Европы.

А начиналось все еще в середине 80-х с небольшого кабинета в городской поликлинике. Много лет кардиологи работали на базе областной клинической больницы и только в конце 2011 года получили собственное здание. Ощущалась острая потребность в квалифицированных кадрах. Именно тогда был введен институт преподавания, когда опытные хирурги брали под опеку молодых медиков и передавали им свой опыт.

Игорь Казюкевич - молодой кардиохирург, который только начинает свой профессиональный путь. В медицинский центр пришел по распределению и некоторое время был только ассистентом опытных коллег. Сегодня на его счету более двух десятков самостоятельных операций.

Кардиоцентры выполняют весь спектр хирургических вмешательств на коронарных артериях и клапанном аппарате сердца. А малоинвазивную хирургию здесь освоили первыми среди регионов республики. Поэтому сейчас у жителей Гродненской области при тяжелой сердечно-сосудистой патологии исчезла необходимость обращаться за помощью в столицу. Сейчас в режиме онлайн местные медики даже оказывают помощь районным больницам.