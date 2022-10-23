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Глава Калининградской области нашел финансы для программы приграничного сотрудничества с Беларусью

Глава Калининградской области нашел финансы для программы приграничного сотрудничества с Беларусью

Губернатор Калининградской области России Антон Алиханов предложил использовать финансовые ресурсы бюджета Союзного государства, которые не всегда полностью расходуются, на программы приграничного сотрудничества. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью программе"Главный эфир".

По его словам, это могут быть объекты туризма, объекты инфраструктуры, объекты культуры, то есть достаточно широкая повестка - от экологии до образования.

Любая тема, которая интересна и важна для наших муниципалитетов или регионов. Но с единственной оговоркой: конечно, хотелось бы учетом нашего предложения, чтобы Калининградская область участвовала в этих программах, потому что у Калининградской области с Республикой Беларусь общей границы нет.
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области (Россия)

"Белорусов в регионе исторически много, больше 35 000 человек живет и работает, - сказал он. - Диаспора белорусская сильная. Поэтому были бы очень рады, если бы у нас появилась возможность реализовывать совместные проекты, чаще ездить друг другу в гости и работать", - подытожил глава региона.

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