Глава Калининградской области нашел финансы для программы приграничного сотрудничества с Беларусью

Любая тема, которая интересна и важна для наших муниципалитетов или регионов. Но с единственной оговоркой: конечно, хотелось бы учетом нашего предложения, чтобы Калининградская область участвовала в этих программах, потому что у Калининградской области с Республикой Беларусь общей границы нет.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области (Россия)