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Глава Калининградской области нашел финансы для программы приграничного сотрудничества с Беларусью
Губернатор Калининградской области России Антон Алиханов предложил использовать финансовые ресурсы бюджета Союзного государства, которые не всегда полностью расходуются, на программы приграничного сотрудничества. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью программе"Главный эфир".
По его словам, это могут быть объекты туризма, объекты инфраструктуры, объекты культуры, то есть достаточно широкая повестка - от экологии до образования.
Любая тема, которая интересна и важна для наших муниципалитетов или регионов. Но с единственной оговоркой: конечно, хотелось бы учетом нашего предложения, чтобы Калининградская область участвовала в этих программах, потому что у Калининградской области с Республикой Беларусь общей границы нет.
"Белорусов в регионе исторически много, больше 35 000 человек живет и работает, - сказал он. - Диаспора белорусская сильная. Поэтому были бы очень рады, если бы у нас появилась возможность реализовывать совместные проекты, чаще ездить друг другу в гости и работать", - подытожил глава региона.
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