Как жили наши предки три тысячи лет назад, какую инфраструктуру возводили в городе, и каким образом защищались от вторжений иноземцев? Институт истории Национальной академии наук Беларуси исследует городище Обчин в Любанском районе.



Это беспрецедентный случай в археологии, когда древнее поселение изучают целиком. Обычно исследуют фрагментарно и на протяжении десятилетий. Это самые масштабные раскопки за всю археологическую историю Беларуси. О том, как застраивали города в эпоху железного века - в репортаже Елены Бормотовой.



18 тысяч квадратных метров памятника железного века. 26 столетий назад на пустыре возле современной деревни Обчак носители милоградской культуры одной из первых на наших землях заложили свой город и начали добывать железо. Сейчас территория - вотчина археологов.



Впервые сотрудники Института истории Национальной академии наук Беларуси начали исследовать городище лет шесть назад. Место больше напоминало лес. Поэтому до того, как углубиться в землю, местному лесхозу пришлось расчищать территорию.



Тогда копали центральную часть. Сейчас идут по периметру всего городища. Такого масштаба раскопок в Беларуси еще не было. Привычная практика - исследовать объект частично. Этой площади археологу хватило бы на несколько десятилетий.



Древний город был окружен болотами. Люди защищали его валами. Насыпали вручную, обносили забором. Для железного века это были прогрессивные и достаточно сложные укрепления.



Это спасательные раскопки. Они проходят на месте будущего строительства. Международная практика, когда перед стройтехникой приходят археологи. После исследований Академия наук выдает заключение, на основании которого можно вести строительство объекта. Здесь появится железнодорожная станция горно-обогатительного комбината. Впервые за всю историю археологической науки проводится столь комплексное исследование древнего города.





Городище Обчин внесено в список историко-культурного наследия Беларуси. Исключить объект из этого реестра возможно после полного его изучения - это согласно закону Республики Беларусь об историко-культурном наследии. После завершения археологических исследований городище можно будет воссоздать на любой другой территории, так как в научных трудах будет полное описание и детальная планировка древнего поселения.



Миллиметровая бумага и карандаш - неотъемлемые атрибуты археолога. Метровая деревянная сетка разбита на квадраты 20 на 20, с ее помощью и проходит графическая фиксация объектов. Ширина раскопа - 5 метров. В глубину - до двух. Фиксируют каждые 10 сантиметров. Это десятки слоев на одном секторе.



Здесь нет артефактов раннеклассовой истории человечества, поэтому вековые наслоения снимают механически - экскаватором. Затем профиль вручную зачищают до состояния, в котором будет видна каждая прослойка земли. В ход идут не совсем привычные для ученых предметы.



Чтобы получить детальный план городища и системы укреплений, делают упор и на фотофиксацию. В раскопе из трехметровых реек, которые больше напоминают гигантские линейки, создают квадратную сетку.



Сегодня можно с точностью говорить, что в древнем поселении были хозяйственные и жилые постройки. Наши предки 26 веков назад, как и сейчас, занимались земледелием и животноводством.