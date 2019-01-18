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Интеллектуальный поединок для судебных экспертов

Впервые в Бресте прошел конкурс, в котором приняли участие восемь команд структурных подразделений областного управления. Криминалисты, судмедэксперты - словом, те, кто каждый день решает сложные задачи на службе. В центре внимания эрудитов - вопросы архитектуры, искусства, истории Беларуси. Кстати, тематику интеллектуального поединка определил Год малой родины.

Соревнования понравились участникам игры. Планируется, что турнир станет традиционным, а участие в нем примут эксперты-криминалисты со всей Брестской области.

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