Интересные события западного региона

В новых микрорайонах Гродно активно ведется строительство социальной инфраструктуры. Масштабная реконструкция центральных улиц областного центра. От замены коммуникаций до новых тротуаров. И уникальный гобелен в технике двойного ткачества, посвященный 75-летию Великой Победы, создают гродненские мастера. Об интересных событиях западного региона - далее в дайджесте.



Рассказывает Юрий Карнелович.В самом молодом гродненском микрорайоне Грандичи вместе со строительством жилья активно ведется работа по возведению социальных объектов. Первый детский сад на 230 мест примет своих посетителей уже этой осенью. Основной корпус здесь возвели практически с нуля всего за четыре месяца. Впереди внутренняя отделка помещений. Объект востребованный, большинство новоселов - молодые и многодетные семьи.



Замена подземных коммуникаций и водопроводных сетей, переоборудование автобусных остановок по современным технологиям. В Гродно ведется масштабное обновление центральных улиц города. Реконструкция уже завершилась на Большой Троицкой, сейчас техника работает на улице Ленина. На тротуарах укладывается плитка, устанавливаются опоры фонарей. Строители стараются максимально сохранить историческую стилистику улиц.



В юбилейный год 75-летия Великой Победы в регионе ведется работа по созданию гобелена, посвященного Великой Отечественной войне. Сразу нескольких мастеров, которые работают в традициях переборного ткачества, наносят тематические рисунки на полотно. Образы архитектурных памятников уже приобрели свои черты. Холмские ворота Брестской крепости, Могилевская арка, Гродненский Фарный костел, Витебская ратуша и обелиск Победы в Минске. Представить гобелен широкому зрителю планируют 3 июля в День Независимости.



