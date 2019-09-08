Интернациональный диалог о безопасности в очередной раз состоялся в Минске

Цифровой мир без цифрового террора

Вклад Беларуси в общемировую борьбу с цифровым терроризмом

Свободный Интернет заканчивается там, где начинается "темная Сеть"

Еще одна проблема, поднятая Президентом на конференции, - темная сторона Глобальной паутины, где вербуют, обучают и торгуют смертью. Бороться сложно, тут же упираешься в права человека и свободы. Хотя зачастую это не свобода развития, а свободное падение к варварству и деградации.



В качестве антидота Президент предлагает создать "пояс цифрового добрососедства". Эксперты тут же прозвали его пактом о киберненападении. Пока сверхдержавы меряются возможностью влиять и манипулировать, у малых и средних государств есть шанс сложить потенциалы и не стать новым полем боя.

Украинский разлом - оружейный трафик и закрытая граница

Из виртуальной реальности в реальность ежедневную. Каждый новый день конфликта в Украине буквально вооружает экстремизм на континенте. Пять лет прошло. 5 миллионов стволов гуляет по рукам в южной соседке. При этом белорусский план отвергли изначально, свой, нормандский, не работает. Минская группа застряла без политической воли.



Оружие с юга не единственная проблема. Из горячих точек волнами расходятся новые технологии диверсионной войны. Пока кустарные беспилотники с гранатами, лекарства для биологических "коктейлей". Один шаг до автоматических атак на основе искусственного интеллекта. Это когда не человек, а программа решает, жить человеку или погибнуть.





Президент: "Если мы не остановимся, считайте, что сделали первый шаг к новой войне"

Остановить бандита можно, а что делать с государствами, которые ведут себя как разбойники? Прилюдно, средь бела дня доставая кастет в сердце континента. Речь, конечно, о ракетах средней и меньшей дальности. Договор о неразмещении разрушен. От ракет этого класса, как от кастета в ближнем и внезапном бою, практически невозможно защититься. Слишком быстро и слишком близко. Пока нет нового соглашения, Беларусь предлагает гарантии, каждый здравомыслящий в Европе может присоединиться.

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