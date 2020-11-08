Интервью с генеральным директором "Укрэнергоатома" Валерием Токарем

Энергетическая безопасность, снижение себестоимости энергии и никакого СО2. Когда-то это для нас казалось фантастикой, но уже скоро станет абсолютной реальностью. 95% нашей электроэнергии - природный газ. Такая зависимость, говорят эксперты, пагубная. С вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС около 27% электроэнергии будет нашей, выработанной самостоятельно, и, что немаловажно, она не зависит, например, от погоды. Ветряки остановятся без ветра, солнечные батареи нуждаются в огромной территории и, конечно, в солнце. АЭС продолжают работать днем и ночью.

Интерес к проекту повышенный не только в нашей стране. Ведь энергоресурсы уже давно стали инструментом влияния и политики. И безопасность энергетическую сегодня обсуждают не меньше, чем экономическую и военную. Как запуск Островецкой АЭС усилит конкуренцию среди западных компаний, генерирующих электроэнергию? И почему "прибалтийское братство" переживает кризис из-за запуска? О безопасности и плюсах одного из крупнейших проектов в истории Беларуси мы поговорили с генеральным директором "Укрэнергоатома" Валерием Токарем.