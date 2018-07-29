Интервью с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола Патриком Бауманном

Что касается баскетбольных баталий на наших площадках, глава международной федерации остался в восторге от увиденного. Вообще, Патрик Бауманн - очень разносторонняя личность и в мире спорта. Хорошо известен он и своей вовлеченностью в киберспорт, который сейчас становится альтернативой традиционным видам. Николай Стуло не упустил возможности пообщаться с ним на злободневные темы (видео).