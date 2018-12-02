Инцидент в Керченском проливе уже неделю в топе заголовков ведущих СМИ планеты

Лейтмотив предыдущего ролика к следующей теме пока едва ли применим. Инцидент в Керченском проливе вот уже неделю в топе заголовков ведущих СМИ планеты. Его активно обсуждают в политических кругах Европы и на мировой политической арене. Что именно произошло в минувшее воскресенье в акватории Азовского моря, кто виноват - мнения у России и Украины разнятся. Киев назвал инцидент "российской агрессией" и обвинил Москву в захвате своих кораблей. Россия же видит в этом "спланированную и организованную провокацию" со стороны украинских властей.

События развивались стремительно. Не прошло и суток и президент Украины Петр Порошенко принимает решение ввести в стране военное положение - впервые за всю историю Украины. Оно не вводилось даже в период активных боевых действий в Донбассе.

Традиционно не обошлось и без казусов, свойственных украинской политической жизни в последние годы. Президент предложил срок в 60 дней, депутаты возмутились и утвердили лишь 30, но указ все равно опубликовали с ошибкой и те самые 60 в документе оставили. Опровержение вышло позже. Иронизируют и по поводу переписки главы МВД Украины Арсена Авакова с журналистом "Радио Свобода", который просит разрешения на публикацию видеозаписи инцидента, сделанной с борта российского корабля. Аваков ответил быстро и видео использовать разрешил.

Политологи отмечают и еще один важный аспект: вместе с военным положением вводятся ограничения на права и свободы граждан, а ведь совсем скоро в Украине президентские выборы. И вопросы возникают сами собой.

Хроника событий, мировая реакция и мнения аналитиков о керченском инциденте, его причинах и последствиях - в репортаже Ольги Давидович.

Со среды Украина (а точнее 10 ее областей) живет в условиях особого правового режима - военного положения. За все время независимости страны оно ни разу не вводилось, даже в период активных боевых действий в Донбассе. Что же такого произошло сейчас? Простые люди в недоумении.

Поводом послужил инцидент в Керченском проливе. Хронологию того, как в минувшие выходные развивались события в акватории Азовского моря, опубликовала ФСБ России. В ведомстве подчеркивают, ситуация была серьезной. Три корабля ВМС Украины входят в территориальные воды России. Не получив разрешения, направляются к Керченскому проливу на предельной скорости. Российский пограничный буксир вынужден идти на навал.

Реакция из Киева последовала незамедлительно. Президент Петр Порошенко созывает совет по национальной безопасности, на котором принимается решение о введении в Украине военного положения на 60 дней.

Столь серьезный вопрос привел к масштабному конфликту между органами власти Украины. Верховная рада, собравшаяся в понедельник на экстренное заседание, не смогла автоматически утвердить предложение президента. Лидеры фракций потребовали провести консультации с главой государства. Группа депутатов заблокировала трибуну парламента.

Главное опасение депутатов - особый правовой режим предполагает ограничение гражданских прав и свобод. А это в первую очередь отразится на президентских выборах - они запланированы на март. Ведь в период действия военного положения могут ограничивать свободу СМИ, деятельность политпартий, запрещать акции протеста. Все то, из чего и состоит избирательная кампания.

После возмущения депутатов срок военного положения сократили до 30 дней. Из-за этого возникла путаница с публикацией документа в официальном вестнике правительства - "Урядовом курьере". В первой редакции все равно вышло 60 дней, из-за чего пришлось публиковать опровержение, которое многие в Украине восприняли и вовсе как отмену особого положения.

Причины и последствия инцидента в Керченском проливе анализируют и обозреватели мировых СМИ. Авторитетное американское издание Bloomberg также считает, что введение военного положения в Украине после задержания Россией украинских судов похоже на предвыборную уловку президента Порошенко.

Первоначально план президента состоял в том, чтобы ввести режим военного положения во всей стране, что нарушило бы ход избирательных кампаний его соперников. Однако это не сработало.

Что касается реакции мировых политиков, она была сдержанной. ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации. А канцлер Германии Ангела Меркель намекнула на мудрость Киева и не преминула напомнить об обязательствах Украины.

Президент США Дональд Трамп воспользовался случаем и принял решение отменить запланированную на 1 декабря встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Эти переговоры, к слову, были одним из самых ожидаемых событий G20 в Буэнос-Айресе. Лидеры даже не обменялись рукопожатием перед общим фотографированием. В Москве уверены, причина отмены встречи другая - внутриполитическая ситуация в США. А инцидент в Керченском проливе в Кремле называют провокацией.

К слову, отныне россиянам в возрасте от 16 до 60 лет официально запрещен въезд на территорию Украины. Уже известно, что пограничники не пустили в страну около 100 граждан России. Такая мера, уверен Киев, позволит избежать формирования так называемых частных армий. Не исключается, что подобное ограничение в будущем коснется и российских женщин. Пока же ситуацию в Украине нагнетают националисты. Они собираются у российских дипмиссий, забрасывают территорию дымовыми шашками, жгут флаги и покрышки.

"Мы, конечно, хотели бы, чтобы не было предпринято никаких шагов, которые привели бы к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе. Потому что это способно оказать влияние не только на региональную, но и на международную безопасность в целом. Мы убеждены, что стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность".