Исключительно бодрые репортажи и самые важные новости смотрите в "Главном эфире"

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В экономике все взаимосвязано. Цена на нефть, например, в Лондоне, частично влияет на формирование стоимости квадратного метра в том же Лунинце. А маленькая армия посредников может "откусить" пару процентов от ВВП целой страны. Из таких, казалось бы, мелочей строится целое государство. И Беларусь здесь не исключение.
На неделе Президент с руководством правительства настраивал, точнее, подстраивал этот важнейший фундамент. Чуть позже разберем все по кирпичику в "Главном эфире". Тезисно: жилье в Беларуси должно стать доступнее. Поэтому сверхдоходы застройщиков урежут. А фирмам-посредникам придется или уйти, или забыть про миллионы из воздуха. Их теперь можно будет делать только из отходов.
Переработка вторсырья - дело прибыльное и одновременно полезное для сохранения природы. Экономика сегодня должна быть не только экономной, но и "зеленой". Зимы без снега - уже хорошо различимый сигнал глобального потепления.
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