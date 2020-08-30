С начала конфликта на востоке Украины десятки тысяч человек покинули свои дома и обрели надежду на новую жизнь в Беларуси. Они как никто сегодня знают цену миру и спокойствию. А события, которые происходят в нашей стране, сравнивают с украинскими сценариями. Переселенцы с юга торопятся предупредить о последствиях, ведь они бежали от революций и войны и боятся вновь окунуться в те же события уже здесь.



О пережитом во времена нестабильности и разлада в стране, почему вынуждены были оставить дом и все нажитое и покинуть страну в течение двух часов. История переселенцев из Украины из первых уст. Откровенность этого сюжета не оставит никого равнодушным (видео).



