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История переселенцев из Украины из первых уст
С начала конфликта на востоке Украины десятки тысяч человек покинули свои дома и обрели надежду на новую жизнь в Беларуси. Они как никто сегодня знают цену миру и спокойствию. А события, которые происходят в нашей стране, сравнивают с украинскими сценариями. Переселенцы с юга торопятся предупредить о последствиях, ведь они бежали от революций и войны и боятся вновь окунуться в те же события уже здесь.
О пережитом во времена нестабильности и разлада в стране, почему вынуждены были оставить дом и все нажитое и покинуть страну в течение двух часов. История переселенцев из Украины из первых уст. Откровенность этого сюжета не оставит никого равнодушным (видео).
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