История рождения символа эпохи - Дворца Республики

Все дороги Беларуси вопреки картам сходятся в одной точке. Прямо на Октябрьской площади в столице символический нулевой километр. Но многие ориентируются не по знаку, а по зданию за ним. Дворец Республики тоже отчасти и есть стартовая координата независимости Беларуси.

Периптер (так называют здание, окруженное колоннадой) встретил на этой неделе свое 25-летие. Он уже признанный архитектурный летописец страны. Хотя биография дворца началась куда раньше перерезанной красной ленты - в 70-х.

Долгострой в период распада СССР пережил реинкарнацию в эпоху суверенной Беларуси. До конца довел стройку Президент Беларуси. В бетонных стенах Дворца Республики принимались исторические решения.

Место народного вече, Главной елки страны, магнит элит, отвечающих за духовное возрождение белорусов, и мировых голосов.

Мы не раз видели сцену дворца и не единожды проходили его коридорами. А теперь съемочная группа АТН Белтелерадиокомпании зашла не с парадной. За легендарными стенами есть немало секретов и даже тайн. Дворцовые перипетии изучила Лидия Заблоцкая.

Площадь Октябрьская - метафора свободы и масштаба души белорусской.

1975 год на площади. Советский корабль в компании американского "Апполона" бороздит космические просторы, а московская верхушка власти разрешает бороздить тракторами пространство здесь. Минск заслужил свой Дворец культуры БССР. Да здравствуют съезды в подходящем помещении!





Задачу, как вписать архитектурный дуэт бетона и стекла в сталинский ампир, решали 10 лет. А после еще 15 пытались строить. Пытались, потому что попытка раскололась окончательно в 90-х. Как и Советский Союз.

Саркофаг - так в шутку минчане называли закрытый котлован с заброшенной стройкой. Глядя на бетонные колонны и легендарную стену Цоя, которая была на месте нулевого километра, хотелось плакать.

За той самой стеной даже не пытался скрыться самый известный и первый долгострой страны, и именно ему суждено было стать символом возрождения Беларуси. В 1995-м на субботник приехал Президент.





Минск, апрель 1997 г.

И вопреки скептикам Александр Лукашенко тогда заверил: стройку не то что возобновим, а до ума доведем - и за два года. Первыми пульс дадут софиты и лампочки. Запустят энергоблок.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (Минск, май 1999 г.): "Здесь будет дворец. Очень нужный для нашей страны. Там все для того, чтобы люди отдыхали, для того, чтобы деловые встречи проводили, конференции и так далее".

К концу 90-х здесь оживился, говоря терминами архитекторов, периптер (окруженный колоннами храм на греческий манер). У нас же храм искусства и судьбоносных решений. Под ним огромный монолит без швов толщиной в 1 м 20 см.

Строители не опоздали со сдачей ни на день. Цель - поэтапно, пусковыми комплексами создать пять залов, торжественный вестибюль, конференц-зал. Уже тогда понимали: дворец станет архитектурным летописцем Беларуси.

Первым открыли Малый зал дворца. Он в форме амфитеатра, что дает возможность слышать со сцены все сказанное, спетое и сыгранное без специальной техники. Здесь же появилась система синхронного беспроводного перевода.

После во дворце безостановочно открывались новые пространства, оснащенные по последнему слову техники. Их проверяли на прочность на практике, доверяя важные государственные события. Например, из конференц-зала информировали о ходе выборов Президента Беларуси и депутатов в Палату представителей.

Для придания интерьерам торжественности очень старались с оформлением. Хоть это и Дворец, но хотели обойтись без мрамора и итальянской мебели, и раз Республики - внедрить все национальное. Так, излюбленные гостями кресла - из Бобруйска. Люстры(их две сотни) - из уже проверенного "Каскада". Стекла отлили в Березовке. На дворец можно смело вешать бирку "Сделано в Беларуси".

Вероятно, оттого Президенту здесь так комфортно. Его искренность в речах, которым внимают здесь,явно не меньше масштаба Большого зала, где состоялись десятки важнейших обращений к народу.





Это ведь во дворце родилась идея уже трендового мерча Первого "Любимую не отдают".

Здесь же назначали и народное вече в формате Всебелорусского народного собрания.

Под Новый год дворец всегда радушно принимает акцию "Наши дети". На встречу с ребятами обязательно приезжает и Александр Лукашенко, несмотря на сверхсложный президентский график, чтобы по-отцовски дать наставления.

Главный холл сооружения на долгое время с начала 2000-х стал залом торжеств. Здесь чествовали выпускников вузов и провожали олимпийцев. Главная елка страны тоже вырастала здесь. Ни одно мероприятие никогда не срывалось. Может, делов соломках-стеклярусах, что над головами. Они как оберег.

Тех, кто за кулисами постоянно обеспечивает бесперебойную жизнь дворца,400 человек. Больше не нужно: дворец есть компьютер. Он запрограммирован на 60 систем. Одна из них - система адресной пожарной сигнализации, которая может уловить дым от одной зажженной в неположенном месте сигареты.

IT-начинка скрыта от глаз трех тысяч зрителей, которые уже 20 лет приходят наслаждаться искусством и различными шоу.

Кинофестиваль "Лістапад" разворачивал здесь свою красную дорожку. На сцене дворца был первый подиум для главных красавиц страны. А позже во дворце показалась и "Телевершина".

Наша работа связана с праздником. Мы каждый день делаем мероприятие: либо готовимся к празднику, либо его проводим. Дворец стал таким, я бы назвал, государственным ивентором на сегодняшний день, который делает самые значимые, самые главные мероприятия. Максим Приходовский, директор Дворца Республики

Тот же День письменности их рук дело. Команда дворца привозит в Минск и обладателей всемирно известных голосов.

Звезды неспроста выбирают именно Большой зал Дворца Республики. Одна сцена здесь - сложный организм 22 метра глубиной и 31 метр шириной. Здесь запросто поместится 10-этажный дом. Сама же поверхность трансформируется в 20 площадок.

Во дворце есть зона, где не бывают даже артисты. Такой шанс выпадает только журналистам, и то раз в десять лет: убедиться, что сейфы за дверью не пустуют.

Под сценой пространство для так называемых фур. Здесь хранятся места для президиума. Их можно было видеть на мероприятиях с участием Президента. Все трибуны выезжают на сцену буквальноодним нажатием кнопки. Для этого оборудованы специальные лифты.

Периодически дворец эти механические средства модернизирует, технику обновляет. Здесь крайне строго относятся к слову "устаревший". Дворец живет ежечасно,и даже ночью здесь в прямом смысле не закрываются двери. После полуночи на посту 25 человек. Есть и работники, которые четверть века не забирали отсюда трудовую книжку.

Для меня это уже как второй дом. Ты просто здесь живешь настроением. Мне интересен любой дизайн сцены, а каждое мероприятие по-новому. Ты видишь эскиз плоский и потом видишь готовую картинку уже в 3D, в реальности на сцене. От этого ты получаешь просто кайф. Эдуард Валенто, начальник службы постановочного освещения Дворца Республики

Я окончила факультет международных отношений, пришла во Дворец Республики и работаю здесь уже с 2002 года. Большинство сотрудников, которые уходили из Дворца Республики, всегда возвращаются сюда. Очень тепло отзываются о Дворце Республики. Для меня это уже, можно сказать, второй дом, это то место, куда я хочу возвращаться. Ольга Кравченко, замначальника отдела государственных специальных и культурно-зрелищных мероприятий Дворца Республики

Среди сотрудников дворца и музыканты Президентского оркестра. Того самого, что задает темпоритм мероприятиям республиканского масштаба. Такое исключительное право - озвучить протокол - у коллектива уже 20 лет.

Правильным стилем игры, правильным преподнесением небольшого, но очень важного музыкального материала владеет только наш коллектив. Мы как музыкальные солдаты. Эта дисциплина вырабатывалась. Мы росли в творческом развитии и в плане дисциплины. Мария Пищик, артистка Президентского оркестра Беларуси

Заслуженный коллектив стал третьим китом симфонического звучания Беларуси. И признан единственным в мире, кто качественно сопровождает протокол, а после выходит за рамки его партитур. Под "президентским" брендом они первыми из оркестров пересказали рок.

Когда ты исполняешь такие программы, на сцене присутствует особый драйв. Рок-гитара, мощные барабаны, стиль музыки, где важна энергетика. Остановиться и почивать на лаврах не получится. Надо всегда двигаться, развиваться. Егор Дзыгун, артист Президентского оркестра Беларуси

И при всем дворцовом масштабе - архитектурном, географическом, историческом - для них здание на Октябрьскойплощади как дом родной с заботой и уважением к каждому квадратному метру, потому зрителю, пришедшему во дворец на несколько концертных часов, всегда будет тепло.