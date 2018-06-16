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Дайджест событий Витебской области
Робототехника, веб-разработка, компьютерная графика, программирование.
ИТ-каникулы объединили в Витебске более полусотни школьников. Есть место и для занятий спортом. Семейный футбольный фестиваль прошел в областном центре. Лучшие выйдут в республиканский финал. И васильковое настроение на улицах Витебска - на маршрут вышел троллейбус с символикой "Славянского базара".
Подробнее в дайджесте из Витебской области. ИТ-каникулы объединили более полусотни витебских школьников. Одна из задач - познакомить детей со всем спектром ИТ-специальностей. Во время экскурсий школьники узнали о работе известных компаний, а также стали участниками конкурсов и мастер-классов по робототехнике, веб-разработке, компьютерной графике, программировании.
Васильковое настроение по дороге на работу и домой. В Витебске вышел на маршрут троллейбус с символикой "Славянского базара". До фестиваля осталось менее месяца - официальное открытие состоится 12 июля. На главной сцене, в Летнем амфитеатре, выступят Тимати, Николай Басков, Ирина Аллегрова, Елена Ваенга. Звездными спектаклями насыщена и театральная программа. Яркими и запоминающимися по традиции станут конкурсы - детский и взрослый.
Почти сто семей из разных регионов северного региона страны собрал областной этап республиканского фестиваля "Папа, мама, я - футбольная семья". Праздник состоялся на искусственном газоне центрального спортивного комплекса областного центра. Мини-турниры проходили сразу в нескольких возрастных группах. Лучшие примут участие в республиканском финале.
Весело проходят выходные и в Докшицах. Здесь открылся веревочный городок. Особенно новое место отдыха пользуется популярностью среди семей с маленькими детьми. Строительство современной развлекательной площадки - один из пунктов по благоустройству райцентра. Большой вклад внесли сами жители Докшиц во время субботников.
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