IT-кластер появится в Бресте

В городе построят центр, в котором будут готовить программистов. Своих будущих специалистов IT-компании будут отбирать в университетах. Студенты пройдут своеобразную практику, после которой будут полностью готовы к работе. Об уникальном для страны проекте расскажет Мария Тройнич.

Такие разрядки в этой брестской фирме делают каждый день: приказ начальства. В IT-компании создают сложное программное обеспечение. И отвлечься от тяжелой интеллектуальной работы иногда просто необходимо.

В среднем программист проводит за компьютером восемь часов в день. В компании считают: кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает. Сделать перерыв на игру можно в любой момент.

Всего в компании работает более 200 сотрудников. В здании пять этажей и на каждом есть своя комната отдыха, где можно поиграть в настольные игры или заняться спортом.

Скоро в Бресте построят новый центр - IT-кластер. В здании под досуг отдадут практически весь первый этаж. Там будут кафе и даже тренажерный зал. Главная задача кластера - это поиск и обучение новых сотрудников. По словам экспертов, информационные технологии - самый успешный и динамический бизнес Брестского региона. И он нуждается в квалифицированных кадрах.

Сегодня организация активно привлекает студентов. Отбирают лучших, а затем обучают прямо в офисе. Наталья Иванчук - студентка второго курса Брестского технического университета. Работу в компании ей предложили после специализированных курсов.