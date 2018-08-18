IT-занятия в летнем благотворительном лагере под Борисовом

Более ста школьников из отдаленных от центра деревень и городов отправились в мир высоких технологий и IT. За десять дней школьники с ограниченными возможностями, дети из многодетных либо неполных семей познакомятся с программированием, смогут подучить английский язык. Уроки в лагере значительно отличаются от школьных - в расписании их не более трех. И занятия проходят не за партами, а на опушке. Если тема не заинтересовала, то занятия можно покинуть.