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IT-занятия в летнем благотворительном лагере под Борисовом
Более ста школьников из отдаленных от центра деревень и городов отправились в мир высоких технологий и IT. За десять дней школьники с ограниченными возможностями, дети из многодетных либо неполных семей познакомятся с программированием, смогут подучить английский язык. Уроки в лагере значительно отличаются от школьных - в расписании их не более трех. И занятия проходят не за партами, а на опушке. Если тема не заинтересовала, то занятия можно покинуть.
На финише необычной IT-смены все дети представили собственный цифровой маркетинговый проект на социальную, экономическую и экологическую тематику.
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