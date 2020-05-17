Итоги недели в программе "Главный эфир"

Время и технологии - хороший маркер, чтобы убедиться в старом добром правиле "Вместе лучше, чем поодиночке". Соединение коллективных сил открывает широкое "окно возможностей". Особенно в сельском хозяйстве - сейчас наиболее уязвимой сфере экономики.



На неделе это хорошо просматривалось на примере Витебской области. Северный регион нуждался в особенной агростратегии. И как оказалось, создание холдингов, стало началом формирования того самого коллективного иммунитета от уязвимости. Такая форма работы на земле более устойчива к ударам. Опыт, к которому имеет смысл присмотреться.



Стратегия на будущее - тема актуальная и для абитуриентов. Стало известно, когда же пройдут вступительные экзамены. Ну и, исходя из бурного развития технологий, исследователи советуют тщательнее выбирать себе профессию. На рынке труда грядут серьезные изменения.



Впрочем, они же успокаивают. Роботы не заменят людей. Даже наоборот - в эру ай-ти появится больше возможностей для карьерного и личностного роста. Да и разрабатывать новые технологии все равно должен будет человек! Работы хватит всем.



Сегодня в "Главном эфире" расскажем о самом важном и для агрария, и для айтишника.



