На Западе времена тяжеловесов в политике (президентов, депутатов), которые действительно служат своему народу, уходят в прошлое.

Да, как говорится, "хорошие времена рождают слабых людей". Авторитеты уходят. На неделе простились с легендой итальянской политики Сильвио Берлускони.

Сейчас у руля ставят комичных персонажей с большими пробелами не только в дипломатии, но и в географии. Доходит до абсурда: в выступлениях путают Белгород с Белградом, не признают суверенитет России над Ростовом и Воронежем.

Не ровен час выяснится, что в пресловутый военный союз AUKUS должна была войти Австрия, а не Австралия. В деградации западных элит разбирался Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".

"Бандит! Лжец! Поджигатель войны!" - кричат в толпе

Подобное отношение к канцлеру всея Германии, защитнику Евросоюза и отцу "Леопардов" в полной мере отражает кризис западного политического истеблишмента. Шарль де Голль, Черчилль, Рейган, Тэтчер - личности больших масштабов остались в далеком прошлом. Сегодня приходится все чаще иметь дело с весьма посредственными гражданами. К чему это приводит? Я Андрей Сыч, это рубрика "Скриншот", давайте разбираться.





Сегодня мы все чаще наблюдаем за ситуацией, когда западная пропаганда просто вынуждена доставать из широких штанин, уже казалось бы давно забытых, авторитетов прошлого. Бедолаге Киссинджеру не дают спокойно посидеть у пруда с деревянной палкой. То заявление истребуют, то программную статью от его имени выкатят. При этом и то и другое набирает рекордное количество реакций у населения. Нынешние завравшиеся безнадеги с опущенными рейтингами уже не интересны собственным гражданам. Реакция на их появление на публике всегда примерно одинаковая.

Возгласы в толпе, когда в Макрона швыряют яйца и помидор в короля Карла III.

В такие моменты понимаешь, с чем связан дефицит яиц на полках магазинов. Западным политикам однозначно есть над чем задуматься, пока в их сторону не начали лететь корнеплоды. Способные выполнять исключительно представительские функции они давно сквозь пальцы смотрят на национальные интересы. Между тем навязанный санкционный пинг-понг уже выбил большинство запасов из карманов обывателей. Сегодня практически невозможно в это поверить, но так было не всегда. В 1982 году произошло нечто немыслимое по нынешним меркам. Западногерманское, французское, британское, итальянское правительства поддержали своих производителей, объявив американские санкции незаконными.

Мы с полной уверенностью можем сказать, что везде в странах Прибалтики, в Польше это ставленники тех самых товарищей, которые сидят за океаном. Я часто наблюдал такую картину, когда премьер-министр Латвии, допустим, очень часто ходил в США - наверное, какую-то методичку очередную получать. И так как их в большинстве своем даже оппозиция никакого голоса не имеет и по-честному так сказать это люди про бизнес, про деньги. Роман Самуль, политический беженец из Латвии

У ослиной покорности есть свои причины. Одна половина западных политиков на коррупционных крючках. Тот же Шольц, например, до сих пор фигурант дела о миллиардных уклонениях от налогов. Шаг влево, шаг вправо - добро пожаловать на зону. Вторая половина просто вынуждает использовать знаменитую цитату Сергея Лаврова. Та же Псаки без перлов не провела ни одной пресс-конференции. Лиз Трасс умудрилась усомниться в суверенитете России над Ростовом и Воронежем. Боррель не может отличить Белград и Белгород.

Причина кризиса политической элиты состоит в понижении культуры Запада в целом и, если происходит снижение уровня культуры общества как такового, то отдельные его группы вряд ли смогут сохранить свой высокий уровень образованности и интеллектуальной развитости, профессионализма. Эта проблема постигла, в том числе и элитариев. Олег Романов, председатель Белорусской партии "Белая Русь"