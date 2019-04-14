К названию компании Velcom добавили А1 как факт принадлежности к австрийскому Telekom

Цифровизация стала генеральной линией в развитии страны. Позиция государства притягивает инвесторов. И это они сами говорят: в обозримом будущем у Минска - все шансы претендовать на роль технологического центра Восточной и Центральной Европы, ведь гарантом создания лучших условий для иностранного капитала выступает сама власть.





Близкий пример - Австрия, страна с чрезвычайно успешной экономикой и один из технологичных лидеров Европейского региона. Флагман австрийских технологий - Telekom Austria Group, владеющий компанией "Велком", более 10 лет работает в Беларуси и входит в топ стратегических инвесторов. Получив поддержку и высокую оценку работы на уровне глав государств, австрийцы готовы к новым инвестициям.



О серьезности намерений и амбициях этого инвестора здесь, в Беларуси, говорит и такой факт: к прежнему названию компании Velcom добавили А1 - как факт принадлежности к большой семье австрийского Telekom.