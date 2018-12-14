Каким должен быть новогодний подарок? Ученые выяснили, что позитивные эмоции вызывают объемные презенты. По-своему ценны сувениры ручной работы, что называется - адресный эксклюзив. К новогодним ярмаркам и выставкам-продажам готовятся и брестские ремесленники. Виктория Потоня заглянула в мастерские, где рождаются новогодние подарки.

Подготовку к новогодним праздникам художница и ремесленник Ольга Данилюк начинает за несколько месяцев. Сначала рождается идея, приобретаются необходимая ткань и фурнитура, а затем создается настоящая коллекция новогодних сувениров. Это открытки, игрушки-украшения на елку, да и сам символ зимних праздников. Кстати, свою новогоднюю елку художница всегда украшает игрушками ручной работы. Любовь к творчеству у Ольги с детства, передалась на генетическом уровне от бабушки. Несмотря на занятость - женщина является преподавателем и методистом - она находит время для волшебства. У каждой авторской куклы - особенная энергетика и настроение. А любимый новогодний персонаж - ангел.

Традиция создавать сувениры своими руками - давняя. Подарки, созданные своими руками, неповторимые, эксклюзивные и высоко ценятся во всем мире.

А на кухне Татьяны Мигулиной рождаются настоящие кулинарные шедевры. Бисквит, шоколад, фрукты в миниатюре. Срок годности неограничен, потому что сделаны сладкие продукты из полимерной глины. Выглядят настолько реалистично, что так и хочется попробовать их на вкус.

Бутафорские аппетитные ягоды и конфеты в жизни Татьяны появились случайно, во время декретного отпуска. По профессии она инженер, работает в лаборатории предприятия "Мостострой" и проверяет на прочность кирпич. Шутит, что в строительном материале не хватало цвета, вот и нашла его в полимерной глине.

Кулинарная миниатюра оживляет кухонный интерьер. А сама мастер сравнивает себя с кондитером. В работе использует профессиональные инструменты кулинаров - экструдер и насадки для отделки тортов. Да и глиняные сладости запекаются, обязательно термически обрабатываются.

Сделанные своими руками оригинальные подарки около полусотни ремесленников Брестского района предложат на предновогодней ярмарке, которая пройдет в одном из торговых центров Бреста в эти и следующие выходные. Каждый из участников подготовил на "Ярмарку чудес" неповторимые работы, в которых настроение и часть души автора. Восьмой год подряд мастера собираются вместе, чтобы не только продемонстрировать свое творчество, но и помочь детям.