К завершению агросезона приближаются тепличные комбинаты

К завершению агросезона приближаются не только сельхозорганизации Беларуси, но и тепличные комбинаты. Теперь собирают последние партии свежих огурцов. Кстати, следующий их урожай появится уже в феврале. Экспериментируют аграрии и с экзотическими культурами. В хозяйстве "Озерицкий-Агро" впервые вырастили томаты черри. Их покупают как потребители из Минской области, так и рестораны Санкт-Петербурга. Хит этого сезона - лимоны. Цитрусовые хорошо прижились на пяти экспериментальных сотках. Всего здесь 4 сорта.