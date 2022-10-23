Как будет осуществляться отбор делегатов на Всебелорусское народное собрание

В ВНС будет три составляющих. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" председатель "Белой Руси" Олег Романов.

По его словам, примерно одна треть будет представлена государственными служащими, занимающими высокие должности в системе государственной власти. Это Президент Республики Беларусь, премьер-министр, члены правительства, руководители городских, областных, районных исполнительных комитетов. Вторая треть будет формироваться из числа депутатов местных Советов от Минского городского совета и от областных Советов депутатов, районных Советов.

Будут избираться депутаты, которые представят свои регионы, представят людей, которые их направили. Они будут "выражать" белорусскую землю. Олег Романов, председатель РОО "Белая Русь"

И третья часть - это представители гражданского общества, крупных общественных объединений, которые имеют вес в общественной жизни людей, и представительство во всех регионах нашей страны - в городе Минске, в областях, районах.

Важно то, что это неравнодушные граждане, активисты общественных объединений, которые имеют свое видение относительно того, как развиваться государству, как развиваться гражданскому обществу. Олег Романов, председатель РОО "Белая Русь"

В своей совокупности Всебелорусское народное собрание составит порядка 1 200 человек, как и предусмотрено Конституцией, и будет выражать интересы всего белорусского общества.