Как обстоят дела в Украине на самом деле и что скрывается за помощью ее западных партнеров

Западные политики заверяют Украину в поддержке, демонстративно расширяют санкции против России, при этом вредя самим себе. Однако государства - члены НАТО не решаются оказать Киеву реальную военную помощь, а лишь перекладывают ответственность за принятие решений друг на друга.

Даже Владимир Зеленский, чье психоэмоциональное состояние вызывает опасение и у европейской публики, в очередном видеообращении не скрывал своего раздражения позицией альянса. Ведь и американских инструкторов приглашали, и совместные учения проводили, и даже курс на вступление в НАТО был внесен в Конституцию страны. И тут такая "здрада".

О реальном положении дел в Украине и о западных партнерах, которые остались союзниками только на словах, в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал украинский политический обозреватель Юрий Подоляка.

О ситуации в Украине и прогнозах относительно окончания войны

По словам эксперта, сейчас идет постепенное выдавливание дивизий украинских вооруженных сил. Большого сопротивления ВСУ не оказывают, только в Донбассе. Но в тыл донбасских группировок из Крыма и с севера заходят российские войска. По мнениюЮрия Подоляки,скоро у них начнется оперативный кризис, они уже будут в окружении полностью либо бросят позиции и убегут. Но убегать им будет очень трудно под ударами российской авиации.

Скорее всего, главные силы ВСУ будут окружены с левобережья, Киев будет окружен и, я так понимаю, после того как Киев падет, в целом война будет окончена. Хотя, в Западной Украине могут быть проблемы. Эксперт предполагает, что когда закончится военная операция, в Украине будет создано переходное правительство. И будет объявлено, что все, что произошло с 2014 года, противозаконно и антиконституционно, что все это недействительно и не имеет никакого отношения к государственности. Юрий Подоляка





О санкциях против России

Политобозреватель склоняется к мысли, что независимо от того, что происходит в Украине, вопрос применения санкций к России был уже решен. Просто нужен был повод, чтобы эти санкции вести, о чем в свое время заявлял президент России Владимир Путин.

Юрий Подоляка:

Только Соединенным Штатам и Великобритании очень не хочется, чтобы этот мир, которым они руководят, рухнул. Отсюда случится и временный раскол мира на две части. И он, по словам эксперта, обязательно будет. А далее будет создан новый многополярный мир, где никто никого уже не будет давить санкциями.

О "помощи" Украине со стороны НАТО и стран Запада

На фоне всей этой санкционной истерии реальной помощи Украине от стран Запада так и не последовало. Все западные страны, так называемые союзники Украины, ее бросили. Зеленский в своем выступлении открыто это сказал: никто нам не будет помогать, мы остались одни. В целом, он сказал абсолютную правду.

Дипломатическим путем американцы будут помогать не Украине. Они будут выстраивать вокруг России кольцо блокады, а Украина для них - всего лишь повод.

Главная проблема Украины в том, что за все последние 30 лет независимости ее правительство не следовало своим интересам, оно обслуживало интересы западных стран.Очень хорошо на эту тему высказался Президент Беларуси Александр Лукашенко, когда сказал, что украинское руководство, если бы оно руководствовалось своими государственными интересами, вело бы себя совершенно иначе.