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Как выглядит наказание за наркоторговлю - в специальном репортаже "Расплата закладчика"
В Беларуси снизилось число осужденных за незаконный оборот наркотиков, но проблема по-прежнему остается актуальной. Лишь за 6 месяцев этого года по 328 статье было осуждено более тысячи человек. Свои сроки бывшие наркодилеры отбывают в исправительных учреждениях по всей стране, в том числе в женских и детских колониях.
Съемочная группа Агентства теленовостей побывала в местах не столь отдаленных. Что они из себя представляют и как выглядит и ощущается наказание за наркоторговлю - расскажем в нашем специальном репортаже "Расплата закладчика".
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