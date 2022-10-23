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Какие блага будут получать члены ВНС?
Председатель "Белой Руси" Олег Романов в эксклюзивном интервью программе"Главный эфир" ответил на вопрос корреспондента, какие блага будут получать члены ВНС.
По его словам, никаких материальных благ члены ВНС получать не будут. Осуществлять свою деятельность будут на общественных началах. На время исполнения своих обязанностей их освободят от исполнения обязанностей по основному месту работы с сохранением заработной платы.
В этом смысле Всебелорусское народное собрание - это незатратный для государства и государственного бюджета орган. А если говорить о мотивах работы, то, конечно, это мотивы скорее идеалистические в хорошем смысле этого слова - желание блага своей стране.
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