Какие блага будут получать члены ВНС?

В этом смысле Всебелорусское народное собрание - это незатратный для государства и государственного бюджета орган. А если говорить о мотивах работы, то, конечно, это мотивы скорее идеалистические в хорошем смысле этого слова - желание блага своей стране.

Олег Романов, председатель РОО "Белая Русь"