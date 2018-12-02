Каким должен быть двигатель интеграции Евразии, на неделе в Минске решали главы правительств ЕАЭС

Четыре года работы по новым правилам, где свобода движения товаров и услуг возведена в приоритет, показали: все страны «пятерки» готовы и дальше делать шаги навстречу, но пока разногласия и острые углы остаются. Это и понятно. Каждая страна: Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан - отстаивает свои национальные интересы, просчитывает риски и выгоды большого рынка ЕАЭС. Вот только не стоит забывать об общих, союзных интересах, раз уж приняли решение Евразийский союз развивать.

Задача номер один - устранение препятствий и барьеров, которые и тормозят общую торговлю, и не лучшим образом сказываются на имидже союза. О конкретных болевых точках говорил и Президент Беларуси на встрече с главами правительств Евразийского экономического союза. Перед заседанием стратегические вопросы обсудили во Дворце Независимости.

Евразийский союз создавали как мощное экономическое объединение. И чтобы он работал полноценно, есть несколько стратегических задач. Заявленные еще в начале создания ЕАЭС единые рынки нефти, газа и финансов постепенно приобретают контуры. Принципиальное согласие получено от всех делегаций межправительственного совета. Но спорных моментов в подготовке документов немало.