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Каким должен быть двигатель интеграции Евразии, на неделе в Минске решали главы правительств ЕАЭС
Четыре года работы по новым правилам, где свобода движения товаров и услуг возведена в приоритет, показали: все страны «пятерки» готовы и дальше делать шаги навстречу, но пока разногласия и острые углы остаются. Это и понятно. Каждая страна: Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан - отстаивает свои национальные интересы, просчитывает риски и выгоды большого рынка ЕАЭС. Вот только не стоит забывать об общих, союзных интересах, раз уж приняли решение Евразийский союз развивать.
Задача номер один - устранение препятствий и барьеров, которые и тормозят общую торговлю, и не лучшим образом сказываются на имидже союза. О конкретных болевых точках говорил и Президент Беларуси на встрече с главами правительств Евразийского экономического союза. Перед заседанием стратегические вопросы обсудили во Дворце Независимости.
Евразийский союз создавали как мощное экономическое объединение. И чтобы он работал полноценно, есть несколько стратегических задач. Заявленные еще в начале создания ЕАЭС единые рынки нефти, газа и финансов постепенно приобретают контуры. Принципиальное согласие получено от всех делегаций межправительственного совета. Но спорных моментов в подготовке документов немало.
Беларусь настаивает на равных условиях на тарифы при транспортировке газа. А финансовый рынок делает упор в расчетах на все национальные единицы и постепенный уход от доллара.
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