Коммунальный апгрейт в столице. Капитальный ремонт в этом году проведут в 170 домах - это почти миллион квадратных метров жилья. Чтобы определить объекты, специалисты проводят техническую экспертизу. В итоге - наибольшее количество зданий отремонтируют в Первомайском, Фрунзенском и Заводском районах. Причем задать свои вопросы или обратиться с замечаниями насчет проведения ремонтных работ минчане могут в режиме 24 на 7 через онлайн-связь. Как проходит масштабное обновление, и с какими сложностями во время проведения ремонтных работ встречаются жители столицы, разбиралась Александра Кавелич.



Грохот строительных инструментов в дневные часы здесь почти не утихает. Эта пятиэтажка в микрорайоне Чижовка - ей почти полсотни лет - через несколько месяцев приобретет новый вид и техническое состояние. Только в Заводском районе столицы капитальный ремонт в этом году проведут в 28 домах - их определили по результатам обследования. Контролировать все этапы ремонтных работ здесь помогает система видеонаблюдения.



В этом доме работы пока проводят внутри здания, затем начнут ремонтировать фасады - это один из основных этапов ремонта. И делают это не только ради красоты, а чтобы снизить энергопотребление в зимний период и предотвратить появление сырости в квартирах.



К тому же, совершенствуют водоснабжение, меняют электрику и модернизируют систему отопления, чтобы она стала максимально энергоэффективной и, соответственно, выгодной для жильцов.



По такому же расписанию капитальный ремонт сейчас проходит в этом доме по улице Аэродромной, что в Октябрьском районе. Правда, начинают масштабное обновление здесь уже не первый раз.



А жители этого дома в Первомайском районе - зданию 58 лет - в этом году вообще не нашли свой дом в списке претендентов на обещанный капремонт. И потому обратились на нашу горячую линию.



Запланированный и на этот год, как нам подсказали в жилищно-коммунальном хозяйстве района, список зданий, где пройдут ремонтные работы, будут пополнять в течение года.



Всего технический апгрейт в этом году запланирован более чем в 150 домах Минска. При этом обновление затронет и территории возле жилых домов. В 30-ти столичных дворах также проведут капитальный ремонт - установят новые детские комплексы и контейнерные площадки. Заменят и дорожное покрытие.