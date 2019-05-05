Хозяйство "1 Мая" в Несвижском районе стало центром притяжения инициативной молодежи

Мы воспринимаем как данность и восьмичасовой рабочий день, и обязательный обеденный перерыв, не говоря уже об отпуске и оплачиваемых больничных. А на заре истории профсоюзного движения все было иначе. Социальных гарантий рабочие добивались в буквальном смысле слова. Сегодня и маевки - это своего рода гимн труда и профсоюзов. Только в столице на уходящей неделе такие первомайские сходы собрали более 10 000 участников.



Мы нашли хозяйство в Несвижском районе, где каждый день - День труда, и Первое мая - не только говорящее название, но и своеобразный бренд предприятия. Чем живет хозяйство? Чтит ли первомайские традиции? И чем привлекает молодежь? Юлия Токарь отправилась за ответами.



Несколько минут, и трактор-сеялка снова готов к работе. Анатолий Михлай лично проверяет семена в мини-бункерах. В свои 31 он уже главный агроном хозяйства. И надо сказать, подход к работе у него тоже хозяйственный. Для богатого урожая Анатолий каждый год меняет полевую методику.



И даже в Первомай в хозяйстве "1 Мая" в Несвижском районе работы не останавливались. Здесь каждый день - День труда. И в самом разгаре сев кукурузы. На агрокарте под нее отвели 900 гектаров.







Облака пыли, рев моторов, и поле больше напоминает автодром. Технику на посевной задействуют по максимуму. Такие темпы диктует сама природа: в прогнозах пока без осадков, а значит, надо поторапливаться, пока в почве еще есть влага.



Подать разводной ключ, помочь в ремонте техники или даже сесть за руль трактора - этим 22-летнюю Татьяну не испугать. Выпускница Гродненского университета свой профессиональный выбор делала осознанно. И сегодня начальник производственного участка довольна не только местом работы, но и комфортными условиями.



Так хозяйство с говорящим трудовым названием стало центром притяжения инициативной молодежи. Созданное еще в 49-м, "Первое мая" сегодня - это пять с половиной тысяч гектаров земли, две молочно-товарные фермы. И сейчас строят еще одну - на 500 голов дойного стада.







В помощь и новая техника. В том числе энергонасыщенная. Автопарк постоянно пополняется. И хоть посевная практически завершена, впереди не менее насыщенный агросезон. Вслед за севом кукурузы приступят к заготовке кормов. Трудиться здесь не боятся, тем более на результат работает слаженная молодая команда.



