Колесо времени на ретромотоциклах

В Вилейском и Мядельском районах прошел международный фестиваль мотоциклов с историей - "Ява", "Минск", "Иж", Gilera. Байкеры из России, Литвы, Латвии, Чехии и Финляндии в таком формате собираются в разных районах шестой год. А слет уже давно называют музеем мотоциклов под открытым небом.