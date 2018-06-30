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Колесо времени на ретромотоциклах

В Вилейском и Мядельском районах прошел международный фестиваль мотоциклов с историей - "Ява", "Минск", "Иж", Gilera. Байкеры из России, Литвы, Латвии, Чехии и Финляндии в таком формате собираются в разных районах шестой год. А слет уже давно называют музеем мотоциклов под открытым небом.

В этом году байкеры запланировали и небольшое путешествие по мядельским местам. Экскурсии организовали на пути в сотню километров с остановками в небольших деревнях и на берегу нарочанских озер.

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