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Колесо времени на ретромотоциклах
В Вилейском и Мядельском районах прошел международный фестиваль мотоциклов с историей - "Ява", "Минск", "Иж", Gilera. Байкеры из России, Литвы, Латвии, Чехии и Финляндии в таком формате собираются в разных районах шестой год. А слет уже давно называют музеем мотоциклов под открытым небом.
В этом году байкеры запланировали и небольшое путешествие по мядельским местам. Экскурсии организовали на пути в сотню километров с остановками в небольших деревнях и на берегу нарочанских озер.
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