3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Количество участников маршей в Минске падает. Куда и зачем ходили в эти выходные?
Выходы на улицу уже не такие массовые. Количество участников падает. А вот градус напряженности и тревоги за безопасность людей, наоборот, растет. Ведь в толпе сложно разглядеть провокаторов, или, скажем, анархистов, но очевидно, они там тоже есть. Пока сценарий радикализации не сработал так, как того хотелось бы организаторам. Но минчанам все так же сложно проводить воскресенье в городе по тем же причинам безопасности. Куда и, главное, зачем ходили в это воскресенье? Наш следующий материал.
Жалкая картинка
Сначала сотни, потом тысячи, а затем и десятки тысяч. Так польские телеграм-каналы рассказывали о воскресном недомарше. Показывая при этом жалкую картинку. Впрочем, вы сами можете видеть толпа "невероятных" поредела.
В толпе все те же лица - молодежь, прыщавые подростки и анархисты с радикально настроенными молодчиками. Да и тон общения с правоохранителями все тот же "невероятный".
Тротуаров мало
Захлебываясь собственной истерией и бранясь, они кричат о мирном марше, но мирно вести себя так и не научились. Тротуаров этому сборищу мало. Подавай им проспект. Но перекрыть главную артерию столицы им никто не позволил.
Поняв, что маршировать по проспекту Независимости не получится, они взялись за прилегающие улицы. На призывы сотрудников ГАИ не выходить на проезжую часть, отморозки буквально бросались на патрульные авто. Ну а это те самые координаторы. Пока основная масса ведомых в стороне, группка соображает, куда же дальше вести «невероятных». Впрочем, эта смелая бабушка точно знает, куда могут привести дорожки, по которым хотят протестуны.
Скука смертная
В субботу была попытка провести и женский марш, утяжелив его людьми с ограниченными возможностями. Однако ничего невероятного не произошло. Картинка оказалась откровенно блеклой. Баба Яга, Ведьма, где-то в толпе затерялась и старуха Шапокляк. Кто-то был в масках нечисти, а кому-то она вовсе не понадобились для создания неприглядного вида… Впрочем, главной чертой Хэллоуина в бело-красном стиле стала скука смертная. Это настроение затмило собой все остальное.
Впрочем, как в субботу, так и воскресенье, по тротуарам и с соблюдением правил дорожного движения маршировать толпе "змагаров" никто не мешал. В итоге жидкие колонны, побродив по окраинам города, вышли в чистое поле. Ну а до главной точки назначения, обозначенной в методичке из Польши, дошло пару сотен. По всей видимости, не очень-то им этого и хотелось. Кое-какая картинка для запада есть. А значит, можно расходиться по домам. Ведь завтра на учебу и работу. Ведь кричать о ненавистном режиме на диване куда удобней.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов