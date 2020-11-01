Количество участников маршей в Минске падает. Куда и зачем ходили в эти выходные?

Выходы на улицу уже не такие массовые. Количество участников падает. А вот градус напряженности и тревоги за безопасность людей, наоборот, растет. Ведь в толпе сложно разглядеть провокаторов, или, скажем, анархистов, но очевидно, они там тоже есть. Пока сценарий радикализации не сработал так, как того хотелось бы организаторам. Но минчанам все так же сложно проводить воскресенье в городе по тем же причинам безопасности. Куда и, главное, зачем ходили в это воскресенье? Наш следующий материал.

Жалкая картинка

Сначала сотни, потом тысячи, а затем и десятки тысяч. Так польские телеграм-каналы рассказывали о воскресном недомарше. Показывая при этом жалкую картинку. Впрочем, вы сами можете видеть толпа "невероятных" поредела.

В толпе все те же лица - молодежь, прыщавые подростки и анархисты с радикально настроенными молодчиками. Да и тон общения с правоохранителями все тот же "невероятный".

Тротуаров мало

Захлебываясь собственной истерией и бранясь, они кричат о мирном марше, но мирно вести себя так и не научились. Тротуаров этому сборищу мало. Подавай им проспект. Но перекрыть главную артерию столицы им никто не позволил.







Поняв, что маршировать по проспекту Независимости не получится, они взялись за прилегающие улицы. На призывы сотрудников ГАИ не выходить на проезжую часть, отморозки буквально бросались на патрульные авто. Ну а это те самые координаторы. Пока основная масса ведомых в стороне, группка соображает, куда же дальше вести «невероятных». Впрочем, эта смелая бабушка точно знает, куда могут привести дорожки, по которым хотят протестуны.

Скука смертная