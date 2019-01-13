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Команда Президента - победитель XV Рождественского турнира по хоккею
Определился победитель юбилейного XV Рождественского турнира по хоккею. Беларусь - Россия - громче вывески для финала этого турнира не придумаешь.
Сборная России приехала в боевом составе - за весь турнир они пропустили лишь три шайбы до финального матча с командой Беларуси. Итоговый счет - 8:5 в пользу команды Президента Беларуси. Для нее это уже 12-я победа в турнире. Серебро у России, а бронзу забрали финны. Под сводами "Чижовка-Арены"вновь прозвучал гимн нашей страны.
Раз уж мы много в начале программы говорим о традициях, то давайте отметим еще одну, наверное, самую молодую, но очень важную. Теперь параллельно, в ногу с Рождественским хоккейным турниром, в Минске проходит "Золотая шайба" - турнир, который считается лестницей в профессиональное будущее. Победу в финале одержали фавориты - "Грифоны", победившие «Сорок» - 10:3. Замечательное начинание состоит в том, что награды призеры детских соревнований получают вместе со взрослыми коллегами, на главной площадке при полных трибунах.
Что еще очень важно, юные спортсмены попали на мастер-класс к легендарным хоккеистам. Как потом многие признались, такие моменты запоминаются навсегда.
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