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"Комсомол. Сто лет рядом" смотрите завтра вечером на "Беларусь 1"
Завтра страна будет отмечать вековой юбилей комсомола - молодежного движения, которое в свое время изменило жизнь многих. Более 130 миллионов подростков прошли эту школу жизни. Активисты ВЛКСМ отправлялись на стройки за тысячи километров, всегда держали руку на пульсе событий. И хотя организация на бумагах распалась вместе с СССР, многие уверены: комсомол - вечно молодой и живет по сей день под разными именами, но ключевая идея, как и прежде, - созидать.
Агентство теленовостей к юбилею комсомола подготовило большой проект. В нем наши журналисты не просто раскопали хронику дней минувших, а отправились на ту самую целину в Казахстан и даже посетили столицу Байкало-Амурской магистрали - Тынду. Где нашли и наших соотечественников. Смотрите "Комсомол. Сто лет рядом" в понедельник после "Панорамы".
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