"Комсомол. Сто лет рядом" смотрите завтра вечером на "Беларусь 1"

Завтра страна будет отмечать вековой юбилей комсомола - молодежного движения, которое в свое время изменило жизнь многих. Более 130 миллионов подростков прошли эту школу жизни. Активисты ВЛКСМ отправлялись на стройки за тысячи километров, всегда держали руку на пульсе событий. И хотя организация на бумагах распалась вместе с СССР, многие уверены: комсомол - вечно молодой и живет по сей день под разными именами, но ключевая идея, как и прежде, - созидать.