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Костюм леликовской свахи приобрел статус историко-культурного наследия Беларуси
Костюм леликовской свахи из Кобринского района приобрел статус историко-культурного нематериального наследия Беларуси. Древний женский костюм одевали на свадьбы, он имел особую технологию производства и отличается от обычных костюмов. Самая яркая деталь - головной убор, украшенный птичьими перьями. Виктория Потоня поинтересовалась: кто же такая леликовская сваха?
Так столетие назад начиналась свадьба в деревне Леликово, что на границе с Украиной. На местном диалекте, с особым колоритом здесь проходил сакральный обряд. После молодых важную роль на свадьбы отыгрывала сватья, вроде современной тамады. Она выступала со стороны жениха и должна была быть женщиной умной и веселой. У зажиточных женихов было даже 17 свах, чтобы гостям было весело и сытно.
Настасья Шепетюк никогда свахой не была, только в инсценировках. В середине прошлого века обряд начал исчезать. Правда, в бабушкином сундуке сохранился костюм, а в памяти - элементы обряда. Сегодня женщина возрождает традицию. Даже ботинки соответствуют образу: с подковами, чтобы отбивать чечетку во время танцев. Настасья Игнатьевна шутит: 7 петухов испортила, чтобы сделать неповторимый головной убор леликовской свахи. Он состоит из пестрой короны, лент и обязательно - птичьих перьев, что подчеркивает боевой характер этого свадебного персонажа.
Костюм свахи шьется из хлопковой ткани и украшается разноцветной аппликацией. Неотъемлемый элемент передничка и рубахи - вот такие глаза, которые символизируют богатство, плодовитость и хозяйственность.
Сейчас уникальный костюм хранится в музеях и частных коллекциях. А местная молодежь заинтересовалась этнографическим богатством края и устраивает представления. Среди них обряд "Веночки" - современная "девичья суббота". Кстати, традиция это не совсем исчезла.
Традиция пошива и использования наряда леликовской свахи приобрела статус историко-культурного наследия Беларуси. А значит, не останется в прошлом. Специалисты рассчитывают, что образ станет настоящим культурным брендом, который позволит расширить туристическую привлекательность края.
Наряд леликовской свахи теперь под охраной государства. Местные мастерицы планируют создавать костюмы по аутентичным образцам. Возможно, в скором времени появится и этнотур "Леликовская сваха приглашает…".
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