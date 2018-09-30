Криминогенная ситуация в стране улучшается - подтвердил на неделе министр внутренних дел

Говорить о безопасности международной может только тот, кто навел порядок у себя дома, внутри страны. Мы помним, какие высокие позиции мировых рейтингов и у Минска, и у Беларуси в целом. Криминогенная ситуация в стране улучшается. Это подтвердил на неделе Министр внутренних дел Игорь Шуневич.

И это несмотря на несколько недавних трагических инцидентов с захватом заложников, гибелью и ранением милиционеров при исполнении. В сухом остатке цифр - минус 3 % потерпевших от преступлений. Именно данные в динамике интересовали Главу государства. Также Президент потребовал сделать акцент на борьбе с бытовым насилием. Пристальное внимание и новым законодательным инициативам министерства в сфере борьбы с незаконной миграцией.