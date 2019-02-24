В Украине на неделе отметили печальную дату - кровавым событиям на Майдане исполнилось 5 лет. 18 февраля 2014 года в центре Киева пролилась первая кровь.По официальной версии, огонь открыли неизвестные снайперы, провоцируя еще более ожесточенные столкновения. К тому моменту протесты против решения правительства Украины приостановить вступление страны в Европейский союз шли уже почти 3 месяца. За стремление жить по-новому, по-европейски украинцам пришлось заплатить страшную цену - это и тысячи погибших на востоке, и сто с лишним человек - манифестантов и правоохранителей, убитых в центре Киева в разгар протестов. В 2013 людям обещали многое - это и достойные зарплаты, и рост инвестиций, и безвизовый режим с ЕС. Но чего удалось добиться в реальности?



Сейчас одна из главных угроз для Украины - это колоссальный отток трудоспособного и образованного населения

По данным ООН, страна находится на 8 месте в мире среди государств с наибольшим количеством внешних мигрантов. Поток уезжающих работать в другие страны вырос после введения безвизового режима с ЕС. Согласно прогнозам, при таких темпах (около ста тысяч человек в месяц) через 30 лет из Украины уедет каждый пятый житель. Национальная экономика за 5 лет уверенно легла на дно. ВВП упал на 40 % - со 183 миллиардов долларов до 113 миллиардов. При этом средняя зарплата сократилась вдвое.

Главные расходы у украинцев - это оплата услуг ЖКХ, которые сегодня в три раза больше, чем до Майдана

С 1 ноября прошлого года правительство увеличило стоимость газа для населения на 23,5 %. Как говорят эксперты по вопросам энергетики, подобные заявления - лишь политический ход, ведь с 2013 года тарифы на газ выросли на 1000 %, а тарифы на отопление - на 1100 %. При этом в ряде украинских городов тепла в домах нет вообще.

Еще одной проблемой Украины остается эпидемия коррупции, против которой шли на Майдан и боролись