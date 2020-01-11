Крылатый символ следующего года выбирают в Беларуси

На звание птицы 2021 года предлагают одного из трех претендентов. Два из них уже назвали - это обычная горлица и тростниковая овсянка. Еще один вариант определят в ходе онлайн-голосования, которое сейчас идет на сайте общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны". Кстати, крылатый символ выбирают уже на протяжении 20 лет.Онлайн-голосование продлится до конца месяца. Птицу года назовут 8 февраля. Напомним, крылатым символом этого года объявлен глухарь.



