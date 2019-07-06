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Курган славы в Гомеле 3 июля собрал сотни людей
Среди участников акции "Беларусь помнит" - трудовые коллективы, воинские подразделения, учащиеся военно-патриотических классов и ветераны. Все принесли сюда живые цветы, чтобы возложить на мраморные плиты. Знаковым моментом стало внесение земли с мест боевой славы. Капсулы с ценным грузом к кургану доставило молодое поколение Гомеля. И, конечно, затем минута молчания в память о героях и оружейные залпы.
Торжественные возложения прошли не только в Гомеле. К акции "Беларусь помнит" присоединились миллионы белорусов по всей стране.
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