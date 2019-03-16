"Легенды солнечного камня" в литературно-мемориальном музее Якуба Коласа

Экспозиция приехала из Калининграда. В областном историко-художественном музее там хранится почти 140 тысяч предметов из археологических, исторических и художественных коллекций. Калининградская область известна своим янтарем. Именно здесь находится почти 90% мировых запасов прозрачной смолы.

Музей Якуба Коласа не первый год сотрудничает с калининградским. Народный поэт Беларуси восхищался прелестью природных камней, истории о них можно найти и в сборнике "Сказки жизни".