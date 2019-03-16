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"Легенды солнечного камня" в литературно-мемориальном музее Якуба Коласа
Экспозиция приехала из Калининграда. В областном историко-художественном музее там хранится почти 140 тысяч предметов из археологических, исторических и художественных коллекций. Калининградская область известна своим янтарем. Именно здесь находится почти 90% мировых запасов прозрачной смолы.
Музей Якуба Коласа не первый год сотрудничает с калининградским. Народный поэт Беларуси восхищался прелестью природных камней, истории о них можно найти и в сборнике "Сказки жизни".
На выставке продемонстрированы как современные ювелирные изделия, так и исторические экспонаты - предметы быта и образцы природного янтаря. Недаром этот камень называют хранителем времени.
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